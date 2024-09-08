أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في دونيتسك بنيران المدفعية الروسية

ذكرت الإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية يوم السبت بأن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم بمدينة كوستيانتينيفكا الأوكرانية، نتيجة لإطلاق نيران المدفعية الروسية.

وأضافت الإدارة أن القتلى رجال تراوحت أعمارهم ما بين 24 و69 عاما. وكررت دعوتها للسكان بإخلاء المدينة، التي تقع على بعد أكثر من 10 كيلومترات من الخط الأمامي بين القوات الأوكرانية والروسية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأضافت السلطات أن القصف المدفعي خلال الصباح، أصاب مبنى سكنيا ومبنى إداريا ومتاجر وسيارات وكابلات كهرباء.

وينظر إلى مدينة كوستيانتينيفكا بوصفها مهمة استراتيجيا وتعرضت لهجوم روسي متكرر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو أن قوات روسية استولت على قرية كالينوف، بدون تقديم المزيد من المعلومات. وهناك العديد من القرى بنفس الاسم في المنطقة ولم يصدر أي تأكيد فوري من قبل الجانب الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في منطقة فورونيج بجنوب غرب روسيا حالة طوارئ عقب هجوم بمسيرة أوكرانية وانفجارات في مقاطعة أوستروجوسك.

وقال أليكسندر جوسيف، حاكم فورونيج، في تقرير عبر تطبيق تليجرام إن السلطات قامت بإخلاء العديد من المواقع في مقاطعة أوستروجوسك عقب التفجيرات الناتجة عن جسم يحتوى على مواد ناسفة.

ولم يحدد جوسيف طبيعة الجسم، ولكن المراقبين الاوكرانيين افترضوا أن مستودع ذخيرة قد قُصف.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن مستودع الذخيرة في قرية سولداتسكي في غرب روسيا قد تم استهدافه. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني (إس بي يو) أن القوات الروسية في أوكرانيا كانت تتلقى الإمدادات من هناك.

ووفقا لجوسيف، لم تقع إصابات ولم يتضح مدى الأضرار في البداية. وأشار إلى أن معظم السكان قد وجدوا مأوى لدى الأصدقاء والأقارب.

وتعرضت فورونيج التي تقع على الحدود مع منطقة لوهانسك الأوكرانية، لهجمات متكررة من المسيرات الأوكرانية التي تستهدف مستودعات الوقود ومخازن الذخيرة منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

كما قال جوسيف إن جزءا بطول 54 كيلومترا من الطريق السريع الذي يربط فورونيج بمدينة لوهانسك الأوكرانية الشرقية قد أغلق لأسباب تتعلق بالسلامة، والتي لم تسيطر عليها كييف منذ عام 2014.

وأضاف أن المناطق على طول الطريق السريع كانت مشتعلة وأن هناك مشاكل في إطفاء الحرائق بسبب الانفجارات المستمرة.

ومن ناحية أخرى، أفادت الدفاعات الجوية الأوكرانية بأنها أسقطت 58 من أصل 67 مسيرة روسية، بعضا منها دخلت الأجواء البيلاروسية.

وقد أفادت السلطات البيلاروسية مؤخرا بتعرض مجالها الجوي لإنتهاكات، وقالت إنه قد تم إسقاط بعض الأجسام.

ونشر البرلمان الأوكراني في كييف صورا تظهر أجزاء من المسيرات التي تم إسقاطها بالقرب من المبنى. ولم ينجم عن ذلك وقوع أي أضرار، وفقا لما ذكره البرلمان.