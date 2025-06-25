مباحثات مصرية أنجولية لتعزيز التعاون الاقتصادي في لواندا

في إطار مشاركة مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مسئولين أنجوليين.

شملت هذه اللقاءات ريكاردو دانيال، وزير النقل، وديامانتينو بيدرو أزيفيدو، وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز.

- تعاون في النقل والطاقة وتبادل الخبرات

ناقش الجانبان خلال هذه اللقاءات فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية وبحث آفاق الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين.

وتم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير قطاع النقل، خاصة في مجالات السكك الحديدية، مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع.

وأعرب وزير النقل الأنجولي عن إعجابه بالتجربة المصرية، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ونقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين.

وفي اجتماعه مع وزير البترول والموارد التعدينية، تناول المهندس محمد شيمي فرص التعاون في الصناعات الاستخراجية والتعدين، إلى جانب التوسع في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، مع إمكانية تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا، بدعم من الخبرات المصرية.

- مصر: شريك استراتيجي للتنمية الأفريقية

أكد الوزير أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، مشيرًا إلى الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة والشركات والهيئات العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، واستعدادها لتنفيذ مشروعات في أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة، فضلًا عن إمكانية تقديم الدعم في مجال الإنشاءات.

ودعا كذلك إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية.

وصرح المهندس محمد شيمي، قائلًا إن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة. فمصر تؤمن بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا، يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة.

وأضاف: "نعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين".

وأكد أن مصر مستعدة لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية في أنجولا، قائلا إن التجربة المصرية في إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون الأفريقي المشترك.

من جهته، استعرض وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز الأنجولي نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة في البترول والغاز سواء حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى شركات دولية، مرحبًا بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.