الخارجية الأمريكية تعلن إنشاء مختبرات ابتكار في إطار مبادرة إطعام المستقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنشاء ثمانية مختبرات ابتكار في إطار مبادرة «إطعام المستقبل»، وذلك بالشراكة مع جامعات أمريكية رائدة في مجال البحوث الزراعية من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وذكر بيان للوزارة أن هذه المختبرات تُسخّر جهود الباحثين الأمريكيين للتصدي للتهديدات العالمية التي تواجه الزراعة، والتي لا تعترف بالحدود الوطنية، مثل آفات المحاصيل وأمراض الماشية وتدهور التربة، وذلك قبل وصول هذه المخاطر إلى المزارع الأمريكية أو رفوف المتاجر، مما يحقق عوائد مباشرة لدافعي الضرائب الأمريكيين.

وأشار البيان إلى أن البحوث المتعلقة بصحة الحيوان والحبوب وخصوبة التربة تسهم في حماية المنتجين الأمريكيين من التهديدات الناشئة، كما يعمل الباحثون على محاصيل مثل القهوة والكاكاو والفول السوداني، مما يعزز سلاسل التوريد للمنتجات التي يستهلكها الأمريكيون يوميًا. وعلاوة على ذلك، فإن مساعدة الدول النامية على زيادة إنتاجيتها تسهم في بناء أسواق مستقبلية للشركات والمزارعين والمنظمات التجارية والبحثية الأمريكية.

وبحسب البيان، أثبتت هذه المبادرة نجاحها؛ إذ يحقق كل دولار يُستثمر في البحوث الزراعية الدولية، التي تقودها الجامعات الأمريكية، عائدًا قدره 8 دولارات. كما يساعد هذا الاستثمار في الحفاظ على ريادة الجامعات الأمريكية في مجال العلوم الزراعية، ويسهم في تدريب الجيل القادم من الباحثين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.