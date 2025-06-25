قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء رغم انتهاء الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة بكل تفاصيلها التي وُضعت، مشددا على أنه لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء.

وأوضح أن الموارد المالية للمواطن تمضي بصورة جيدة للغاية، موضحًا أنه في شهر مايو الماضي وللشهر الرابع على التوالي ظلت الموارد المالية من العملة الصعبة تماثل الاستخدامات والإنفاق للدولة.

وأكد أن الدولة أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها بعيدًا عن أي أموال ساخنة التي كان دائمًا ما يثار من بعض الخبراء بأن الدولة لا تزال تعتمد عليها.

ونوه بأن موارد الدولة الثابتة والمستقرة أصبحت تؤمن احتياجاتها من نفس العملة، مشددا على أن دخول وخروج الأموال الساخنة أمر طبيعي كما يحدث في أي دولة على مستوى العالم دون أن يُحدِث ذلك تأثيرًا على الاحتياطات أو الإنفاق واستخدام الموارد.

وأشار إلى أن أحد التقارير الدولية تحدث عن أن مصر في عام 2024 احتلت المركز التاسع عالميًّا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفاعًا من المركز الـ32، وهو ما يمثل أمرًا إيجابيًّا للغاية للدولة.

وأكد الاستمرار في تحفيز مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة استصدار الرخص والتسهيلات لكل المستثمرين في الفترة المقبلة سواء الأجانب أو المحليين.