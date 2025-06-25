نواف سلام يبحث مع كبار المسئولين آليات عمل صندوق تعافي لبنان

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم الأربعاء، في السرايا الحكومي في بيروت اجتماعاً رفيع المستوى خصص لمناقشة صندوق تعافي لبنان وآليات عمله.

ويُشكّل اجتماع اليوم "خطوة محورية نحو تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية ومنسّقة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ويُعدّ هذا الصندوق "آلية تمويل ائتمانية متعددة الشركاء تُديرها الأمم المتحدة، ويهدف إلى توجيه الدعم الدولي القائم على المنح بشكل منسّق بما يتماشى مع أولويات الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار".

ويركّز الصندوق بشكل أساسي "على تمويل مشاريع تعزّز التماسك الاجتماعي، وتقوّي المؤسسات، وتدعم التعافي على مستوى المجتمعات في أعقاب الحرب".

ويسهم الصندوق "في تنفيذ الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة في تقييم التعافي في لبنان، الذي أجرته الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة".

يذكر أن الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان أدت إلى تدمير آلاف المنازل والطرقات والمباني والمراكز التجارية، والمراكز الصحية والطبية، قبل أن يتمّ الإعلان في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وقُدّرت خسائر الحرب في لبنان بمليارات الدولارات.