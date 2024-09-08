تفاصيل عملية معبر اللنبي بين الأردن والضفة المحتلة

- الأردن يفتح تحقيقا في حادثة معبر اللنبي.. وإغلاق جسر الملك حسين.. نتنياهو: هذا يوم صعب

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومسئولون بالقطاع الطبي، إن ثلاثة أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص في معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "هناك عدد من الضحايا في مكان الواقعة وتم تحييد مطلق الرصاص".

وقال جهاز نجمة داود الحمراء: "وجدنا ثلاثة رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية"، مشيرا إلى تعاونه مع فريق طبي عسكري "بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم" في الموقع، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "قتل منفذ عملية إطلاق النار"، قائلا إنه جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس معبر اللنبي. كما أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر البرية مع الأردن.

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على عملية إطلاق النار في معبر اللنبي: "هذا يوم صعب ونحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني"، على حد زعمه.

وأضاف: "ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة جميع (الأسرى) وضمان أن غزة لا تعود تشكل تهديدا".

من جهتها، قالت الداخلية الأردنية، إن الجهات الرسمية تحقق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بـاتفاقية سلام منذ عام 1994، وبينهما 3 معابر حدودية، هي الشيخ حسين وجسر الملك حسين ووادي عربة.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن نتائج التحقيق الأولى بشأن الحادث الذي وقع على معبر اللنبي (جسر الملك حسين) تشير إلى أن منفذ الهجوم هو "سائق شاحنة أردني".

وأضافت "من التحقيق الأولي في ملابسات الهجوم، يظهر أن سائق الشاحنة الذي وصل من الجانب الأردني باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، وضع سلاح في الشاحنة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة بحثا عن مسلحين آخرين.

في السياق ذاته، قال مصدر أمني أردني إنه تم إغلاق جسر الملك حسين في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر. كما أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن ديفيد الحيني أنه دعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة بعد عملية معبر اللنبي.

وقال الحيني "هذا ليس حادثا بسيطا، وله نتائج صعبة. نحن نعلم أن سائق الشاحنة الأردني هو الذي نزل من الشاحنة، وأخرج مسدسا، أنهى مشطي الذخيرة الأول، وواصل إطلاق النار حتى نفذ مشيط الذخيرة الثاني، وكانت النتيجة صعبة للغاية مع مقتل ثلاثة إسرائيليين".

وأضاف "نحن ندرس عملية إطلاق النار حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى. القطاع الأردني هو بالتأكيد محور اهتمام القيادة الأمنية الإسرائيلية، وهي دائما مستعدة وعلى أي استعداد لأي طارئ، من المفترض أن يكون معبر اللنبي معبرا سلميا، لكننا عرفنا أيضا بهذا النوع من الهجمات في الماضي"، على حد تعبيره.

ويستخدم جسر الملك حسين بشكل أساسي لنقل البضائع، وتمر عبره الشاحنات من الأردن إلى غور الأردن والضفة الغربية وإسرائيل، ويقع المعبر بالقرب من قرى الأغوار ومدينة أريحا.

كما مرت شاحنات المساعدات من الأردن إلى قطاع غزة عبر هذا المعبر خلال الحرب على غزة، وفي أبريل الماضي، قام عناصر من حركة "الأمر 9" وأفراد من عائلات محتجزين بإغلاق المعبر، بهدف منع شاحنات المساعدات من مغادرة الأردن إلى غزة.