صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل"، للباحث والناقد د. رامي مصطفى هلال، ضمن أعمال الفائزين بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة في دورتها الأخيرة.

يتناول الكتاب في قسمه النظري السرد: مصطلح وتاريخ، والخطاب الشعري وعلاقة بالقصة القصيرة.

وفي الدراسة التطبيقية يضم الكتاب عدة قراءات في السرد القصصي المعاصر من بينها: ثنائية الغياب والحضور قراءة في "محطات للغياب" لمحمود عرفات، دوائر السرد المتداخلة قراءة في "كأنني حي" لمحسن عبد العزيز، الرؤية الصوفية في "جدتي تحكم العالم ليلا" للقاص سمير المنزلاوي، تقنيات سرد المهمشين في "وجوه خارج الكادر" لصلاح هلال، "فاتحة للسندباد" للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، شاعرية السرد التجريبي في "تراب ودانتيل" لإبراهيم قنديل، "الراوي الشعبي الساخر في "زعابيب أمشير" لشعبان ناجي، النزوع الأنثوي نحو الاكتمال قراءة في "جبال الكحل" لكاميليا عبد الفتاح، السرد الكاشف.. قراءة في مجموعة "إفلاس دولت" أماني الشرقاوي، تداخل العوالم والأثر الشعري في "سبع عربات مسافرة" لمحمد زهران، تداخل الأنواع الأدبية في مجموعة "رقص مصاصي الدماء" لمحمد ربيع حماد.

يؤكد الناقد أن القصة القصيرة هي الفن الذي لا يزال يشق طريقه بين الفنون الأدبية، ويحاول في عصر الرواية المهيمنة أن يسرد الوجود على طريقته، وأن يقدم من بين آلاف الحوادث اللحظات الأكثر تكثيفا وخصوبة، وأن يقرب الوعي الإنساني من وجوده، كما يعزز وجوديته، ويلفت النظر من خلال زاوية الرؤية فيه إلى المدهش الكامن في العادي والهامش.

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في نوفمبر الماضي نتيجة المسابقة الأدبية المركزية التي تقدم إليها عدد كبير من الموهوبين والمبدعين من مختلف المحافظات، في مجالات شعر العامية والفصحي، القصة القصيرة، الرواية، الدراسات النقدية، أدب الطفل، وجاءت المسابقة إطار حرص هيئة قصور الثقافة على دعم الحراك الأدبي، حيث ينتج عنها تقديم أعمال رفيعة المستوى للقراء، الأمر الذي يسهم في تحقيق رسالة الهيئة.

وأصدرت الهيئة مؤخرا عددا من الإصدارات ضمن سلاسل الإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، ومنها "خرافات أيسوب المصري" لعبد الفتاح الجمل، دراسة وتقديم عائشة المراغي، "حكايات أفلامنا" لناجي فوزي، "بنات الملح" لمنال السيد، "الفرق الغنائية" لمحمد أبو شادي، و"الصناعات المعدنية في مصر خلال سبعة آلاف عام" للدكتور سعد الراجحي، وغيرها.