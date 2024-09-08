فيضانات تضرب ولايات بالجنوب الغربي للجزائر

شهدت عدة بلديات بالجنوب الغربي للجزائر، اليوم الأحد، أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات، حسبما أفادت اليوم الأحد مديرية الحماية المدنية في بيان.

وقال البيان: "تدخلت وحدات الحماية المدنية مدعومة بأفراد الأمن الولائي والدرك الوطني ومواطنين في العديد من الأماكن والمواقع المتضررة جراء سوء الأحوال الجوية ببلديات بشار وتاغيت والعبادلة ولحمر والقنادسة".

وأشار ذات البيان إلى تأثر شبكات الطرقات الوطنية نتيجة فيضانات الأودية".

وأضاف المصدر: "قدرت التساقطات المطرية اليوم الأحد بأكثر من 60 ملم عبر المنطقة, ما ضاعف عدد التدخلات لوحدات الحماية المدنية لشفط المياه باستخدام المضخات الآلية".

وأشار العديد من مواطني بلدية بشار إلى أن المنطقة لم تشهد هطولا مثل هذه الموجة من الأمطار الغزيرة منذ أكتوبر 2008 ،وأكدوا أنها مفيدة أيضا للمنطقة التي تعاني من ظاهرة الجفاف منذ سنوات عديدة، حسبما التلفزيون الحكومي الجزائري.