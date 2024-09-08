رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن يحذر من تداعيات عملية اللنبي

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حذر رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن ديفيد الحياني، من تداعيات عملية إطلاق النار في معبر اللنبي (الكرامة)، والذي أودى بحياة 3 إسرائيليين.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن قوله إن عملية معبر اللنبي ليست حادثا بسيطا ولها تداعيات قاسية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «عمون».

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

وأهابت مديرية الأمن العام، بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في (معبر اللنبي - الكرامة في الجانب الفلسطيني) قرب الحدود مع الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل منفذ العملية.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار أسفرت عن 3 قتلى.