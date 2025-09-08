صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، الطبعة العربية من كتاب "التراث الثقافي غير المستغل.. وأثره على تنمية السياحة المستدامة في هليوبوليس"، من تأليف وترجمة الدكتورة بسمة محمد سليم، مديرة قصر البارون إمبان بوزارة السياحة والآثار، وباحثة دكتوراه في الدراسات التراثية والمتحفية بجامعة حلوان.

الدكتورة بسمة حاصلة على درجة الماجستير في إدارة التراث الثقافي من جامعة السوربون، وشاركت في أعمال الترميم والتطوير لعدة مواقع أثرية.

ترى المؤلفة أن مصر الجديدة (هليوبوليس) تُعد حيًّا استثنائيًّا في مدينة القاهرة، يتمتع بمقومات كبيرة لسياحة التراث الثقافي، غير أن هذه المقومات لم تُستغل على النحو الأمثل. ومن شأن توظيف الأصول التراثية لهذا الحي أن يزيد من قدرته التنافسية كأحد أهم المقاصد السياحية في القاهرة.

يسعى هذا الكتاب إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم الاستفادة والتوظيف، ويوضح تأثير ذلك على تنمية السياحة الثقافية المستدامة في حي مصر الجديدة، وذلك من خلال بحث إشكالية التراث الثقافي غير المُستغل في حي هليوبوليس، ودور أصحاب المصلحة المعنيين بالتراث في هذا السياق.





