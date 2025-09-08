انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا 23% في النصف الأول من 2025

أظهرت بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) انخفاض طلبات اللجوء إلى بلدان الاتحاد بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقًا للبيانات، تقدم مواطنون من عدة دول، أبرزها فنزويلا وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، بما مجموعه 399 ألف طلب لجوء.

وبهذا، سجلت طلبات اللجوء انخفاضًا بنسبة 23% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ويُعزى جزء من هذا الانخفاض إلى تراجع الطلبات القادمة من سوريا بعد الإطاحة بنظام البعث هناك، في 8 ديسمبر 2024.

وخلال النصف الأول من 2025، انخفضت طلبات اللجوء القادمة من سوريا بنسبة نحو 66% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، ارتفعت الطلبات القادمة من فنزويلا بنسبة 31 بالمئة، حيث سجلت فنزويلا أعلى عدد من طلبات اللجوء خلال الفترة نفسها، إذ بلغ عددها 48 ألفًا و735 طلبًا.

وبلغ عدد طلبات اللجوء التي لا تزال قيد التقييم في دول الاتحاد الأوروبي 918 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الجاري.