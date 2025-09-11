سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس، إن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع سرايا القدس من تفجير عبوة بآلية إسرائيلية قرب حاجز نتساني عوز غرب طولكرم.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين، أحدهما جراحه خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية عند معبر 104 بالقرب من طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت إذاعة الجيش أن قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم بعد انفجار العبوة الناسفة، وإن قوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط للمدينة.

وأكدت الإذاعة أن التفجير "استثنائي إذ لم تسجل حوادث مماثلة ضد قواتنا بالضفة الغربية منذ 5 أشهر".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته فرضت طوقا على مدينة طولكرم، وأغلقت الطرق وسارعت لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى المصابين قرب حاجز نيتساني عوز غرب طولكرم.