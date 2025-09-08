الاشتباه في وجود عبوة ناسفة بموقع إطلاق النار في القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بالاشتباه في جسم مشبوه بموقع عملية إطلاق النار عند تقاطع راموت شمالي مدينة القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل، إن قوات الشرطة تفحص جسمًا مشبوهًا عثر عليه في موقع إطلاق النار بالقدس.

وأقدمت سلطات الاحتلال، على إخلاء المنطقة المحيطة بمكان تنفيذ العملية بالقدس بعد الاشتباه بوجود عبوة ناسفة.

جاء ذلك في وقت أكدت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه جرى إغلاق مداخل مدينة القدس عقب عملية إطلاق النار.

ووصف موقع والا العبري، مكان عملية إطلاق النار بالقدس بـ«الصعب جدًا» بسبب كثرة المصابين بالعملية.

وقالت القناة 15 الإسرائيلية، إن معظم الإصابات داخل حافلة للمستوطنين، حيث صعد المنفذان وأطلقا النار على كل من فيها.

وأضافت أن منفذي العملية أطلقا النار داخل الحافلة وفي محطة انتظار مليئة بالركاب.