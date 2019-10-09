هيئة الدفاع عن القروي تقدم قضية استعجالية لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي الموقوف في السجن نبيل القروي، اليوم الثلاثاء تقديم قضية استعجالية لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية.

وقال محامي من هيئة الدفاع يدعى عماد بن حليمة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهيئة قدمت قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية للنظر في طلب تأجيل موعد الدور الثاني المقرر يوم الاحد المقبل 13 أكتوبر الجاري.

وكانت إدارة الحملة الانتخابية للمرشح نبيل القروي أعلنت في وقت سابق اليوم، رفضه الإدلاء بحوارات صحفية احتجاجا لما اعتبره عدم تكافؤ الفرص مع منافسه قيس سعيد في الدور الثاني.

وأصدر المكتب الاعلامي لحملة القروي أنه لن يقوم بحوار لأي جهة أو محمل صحفي "احتجاجًا على سجنه ظلما ولأسباب سياسية إضافة إلى انعدام تكافئ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية".

كما أعلن المكتب الاعلامي إنه قام بمراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ يوم 30 سبتمبر الماضي لتمكين نبيل القروي من إجراء حملته الانتخابية والسماح له بالتنقل في كافة ولايات البلاد.

وضمت المراسلة طلب إجراء حوارات مباشرة مع وسائل الاعلام، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك يتم تأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص.

والقروي موقوف منذ 23 أغسطس لتهم ترتبط بفساد مالي وغاب عن الحملة الانتخابية للدور الاول لكنه نجح في المرور إلى الدور الثاني مع منافسه المتصدر قيس سعيد.

ورفض القضاء ثلاثة مطالب من محاميي القروي للإفراج عنه، وأحدث هذا إرباكا لهيئة الانتخابات.

وتضغط الهيئة ومنظمات من المجتمع المدني من أجل إتاحة فرص متكافئة لخوض السباق الرئاسي يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر.