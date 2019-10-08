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صرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية -اليوم الثلاثاء- بأن الجمهورية الإسلامية ستكون مستعدة "قريبا" لتقديم تفاصيل خطتها للسلام في مضيق هرمز المهم استراتيجيا.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إن المبادرة تمثل مشروعا للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرساء الأمن في الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة يتسبب في مخاطر لأمن الممرات المائية وأمن الملاحة البحرية وأمن النفط والطاقة.

وقال موسوي، لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، إنه سيتم تقديم التفاصيل للدول المشاركة: البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والعراق، وكذلك الأمم المتحدة في الوقت المناسب.

وأعلنت السعودية والإمارات في سبتمبر الماضي عزمهما الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج، وذلك بعدما تعرضت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجوم.