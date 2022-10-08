صرف صحي الإسكندرية: تطهير الشنايش استعدادا لمواجهة الأمطار

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرىة، مع مديرة الإدارات، اليوم السبت؛ لبحث الاستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد نافع، على تنفيذ أعمال أن تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي، ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة.

وأشار نافع، إلى أنه جارِ تفريغ بيارات الصرف الصحي وتم إلغاء إجازات العاملين بالشركة، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، على تواجد رؤساء القطاعات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم حيال وجود أي شكاوى.