شولتس يدين الاحتفالات المؤيدة للفلسطينيين بعد هجوم حماس على إسرائيل

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، الاحتفالات المؤيدة للفلسطينيين بعد الهجوم الكبير الذي بدأته حركة حماس على إسرائيل أمس السبت.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد: "لا نقبل أن يتم الاحتفال هنا في شوارعنا بالهجمات البغيضة على إسرائيل"، وأردف: "لا يمكن أن تكون المعاناة والتدمير وموت العديد من الأشخاص سببا للفرح بالنسبة لأي شخص".

وأضاف شولتس أن أفكاره "في هذه الساعات الصعبة مع مواطني إسرائيل الذين يعانون من سقوط العديد من الضحايا"، ووجه حديثه إلى مواطني إسرائيل قائلا: "ألمانيا تقف إلى جانبكم".

ووفقا للشرطة، كان نحو 50 شخصا تجمعوا في منطقة نويكولن بالعاصمة برلين مساء أمس السبت في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وقامت الشرطة بفحص بيانات هؤلاء الأشخاص وتطبيق الإجراءات المناسبة، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو على موقع إنستجرام، شاركته شبكة "صامدون"، مجموعة تردد شعارات، وكانت الشبكة وزعت حلوى على المارة بعد ظهر أمس السبت "احتفالا بنصر المقاومة" وفقا لما كتبته الشبكة على إنستجرام.