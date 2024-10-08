تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تم اليوم افتتاح مقر شهر عقاري وتوثيق "جهينة"، ومأمورية "المراغة"، بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار عبد الناصر تايب، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية.

كما حضر الافتتاح المستشار مصطفى فاروق، والمستشار أحمد شكر، أعضاء المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار خالد حجازي، ومحمد صلاح، أعضاء المكتب الفني لقطاع الشهر العقاري والتوثيق.

جاء افتتاح المشروعات الجديدة اليوم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر المجيدة. وقام وفد وزارة العدل خلال زيارتهم لسوهاج بتفقد محكمة المراغة، ومحكمة مركز سوهاج القديمة بحي غرب، وكذلك مشروعات الإنشاء الجديدة، مثل "محكمة المراغة الجزئية" و"محكمة طهطا الجزئية". وتأتي تلك المشروعات ضمن حرص الدولة على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.