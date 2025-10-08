 الإمارات تسلم مطلوبين إلى بلجيكا لتجارتهما بالمخدرات عبر الحدود - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 2:15 م القاهرة
الإمارات تسلم مطلوبين إلى بلجيكا لتجارتهما بالمخدرات عبر الحدود

أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 1:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 1:46 م

سلمت وزارة الداخلية الإماراتية، مطلوبين دوليين للسلطات البلجيكية، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل شرطة دبي وشرطة الشارقة، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية" الإنتربول".

وقالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء: "يواجه المطلوبان، اللذان يعدان من أبرز المطلوبين في بلجيكا، تهم الإتجار بالمخدرات عبر الحدود وتشكيل عصابة خطيرة، وجرائم غسل الأموال".

وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل الإماراتية بتسليمهما، تأكيدا على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية.

