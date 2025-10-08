جنود من حرس تكساس الوطني يصلون إلى إلينوي وسط نزاع قانوني حول أوامر ترامب بنشرهم

قال حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتسكر، يوم الثلاثاء، إن جنودا من الحرس الوطني التابع لولاية تكساس وصلوا إلى الولاية، رغم أنه لم يُشاهد أي منهم في الشوارع حتى الآن.

وأضاف بريتسكر أن حكومة الولاية لم تتلق أي معلومات من الحكومة الاتحادية بشأن هذه الخطوة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات شوهدت في منشأة عسكرية بمدينة إيلوود / نحو 90 كم من وسط شيكاغو/. وكان حاكم تكساس، جريج أبوت، نشر مساء الاثنين صورة عبر منصة إكس تظهر أفراد الحرس الوطني وهم يصعدون إلى طائرة، مرفقا إياها بتعليق قال فيه: "جاهزون دائما. ننطلق الآن".

وتسعى ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو إلى منع عملية الانتشار عبر القضاء، إلا أنهما لم تنجحا حتى الآن، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القاضي المشرف على القضية لن ينظر في طلب إصدار أمر تقييدي مؤقت قبل يوم الخميس على أقرب تقدير.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بنشر نحو 300 جندي من الحرس الوطني لإلينوي في الخدمة الاتحادية لحماية المسؤولين والممتلكات الاتحادية، بينما قال بريتسكر مؤخراً إن ترامب استدعى أيضا 400 جندي من الحرس الوطني في ولاية تكساس، التي يقودها الجمهوريون، لنشرهم في ولايات إلينوي وأوريجون ومناطق أخرى.

ويحاول ترامب استخدام وحدات الحرس الوطني في مدن تسيطر عليها إدارات ديمقراطية، مبررا ذلك بتزايد معدلات الجريمة والاحتجاجات ضد حملات مداهمة المهاجرين. ورفعت عدة ولايات ومدن دعاوى قضائية ضد القرار، معتبرة أنه ينتهك سلطاتها السيادية ويشكل سابقة خطيرة في استخدام القوة العسكرية داخليا.

وفي الولايات المتحدة، يخضع الحرس الوطني عادة لسلطة حكام الولايات، ولا يمكن للرئيس تولي قيادته إلا في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية. أما في الظروف العادية، فيُستخدم الحرس الوطني داخل البلاد للتعامل مع الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات أو حالات الطوارئ الأخرى.