الناخبون في سلوفينيا يصوتون في استفتاء بشأن قانون يسمح للمرضى الميؤوس من شفائهم بإنهاء حياتهم

صوت الناخبون في سلوفينيا، اليوم الأحد، في استفتاء بشأن قانون يسمح للمرضى الميؤوس من شفائهم بإنهاء حياتهم.

ومرر البرلمان في الدولة الصغيرة العضو بالاتحاد الأوروبي القانون في يوليو بعد أن أيده الناخبون في استفتاء غير ملزم العام الماضي.

غير أن معارضين أجبروا السلطات على إجراء تصويت آخر حول القضية الخلافية بعد جمع أكثر من 40 ألف توقيع.

وينص القانون على أن الأشخاص الأصحاء عقليا، ممن لا أمل لهم في الشفاء أو يواجهون ألما غير محتمل، لديهم الحق في الموت بمساعدة طبية. هذا يعني أن المرضى يتم إعطاؤهم الدواء القاتل بأنفسهم بعد موافقة من اثنين من الأطباء وفترة استشارة.

ولا ينطبق القانون على الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية.