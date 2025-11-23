أردوغان: سأهاتف بوتين غدا لبحث إنهاء الحرب مع أوكرانيا وتفعيل ممر الحبوب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين، لبحث سبل إنهاء الحرب مع أوكرانيا وتفعيل اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بختام مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "التقيت بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في أنقرة الأسبوع الفائت وسأهاتف بوتين غداً، وسأطلب منه مجددا استئناف العمل باتفاق ممر الحبوب".

وأوضح أردوغان أن جهود أنقرة المتعلقة بممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود كانت منصبة لشق طريق نحو السلام.

وأضاف: "تركيا ستفعل ما بوسعها في سبيل تحقيق السلام وسننجح في ذلك بإذن الله".