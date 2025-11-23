أردوغان: تركيا وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية بقوة دون خوف من أحد

• لا سلام عالميا دون إقامة دولة فلسطين على حدود 1967

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن السلام العالمي لن يتحقق بمعناه الحقيقي دون إقامة دولة فلسطين الحرة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، في ختام مشاركته بقمة مجموعة العشرين التي انعقدت يومي السبت والأحد، بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وأضاف أردوغان أن تركيا وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية "بقوة دون خشية من أحد"، ودافعت بشجاعة عن حقوق المظلومين في غزة بكل المحافل.

وأكد أنه من المستحيل تجاهل الإبادة الجماعية في غزة وسائر فلسطين، مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الإبادة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. وتابع: "من الواضح جليا أن الحرب في غزة هي إبادة جماعية".

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس أردوغان بدعم جنوب إفريقيا للقضية الفلسطينية وبموقفها "النموذجي" ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وعبّر عن تحيته وتهنئته لجنوب إفريقيا على اتخاذها موقفا شجاعا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.