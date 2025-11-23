غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية تستهدف قياديًّا في حزب الله

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية من دون سابق إنذار، في تطور نوعي للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه استهدف قياديًّا بارزًا في حزب الله خلال الغارة الجوية في بيروت، واصفًا الهجوم بأنه كان دقيقًا.

وأظهرت مشاهد الغارة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال استهدف شقة سكنية في بناية داخل الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودأبت إسرائيل منذ توقيع اتفاق ما سمي وقف الأعمال العدائية مع لبنان أواخر العام الماضي، على شن غارات لكنها كانت تركز على مناطق جنوب لبنان.

بيد أن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية التي تشكل الحاضنة الأكبر لحزب الله اللبناني، يمثل تطورا نوعيًّا في ظل تقارير عدة تتحدث عن إمكانية شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله مجددا.