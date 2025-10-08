حماس: وفدنا في شرم الشيخ قدم الإيجابية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن وفدها في شرم الشيخ المصرية قدم الإيجابية والمسئولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق.

ونقلت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية، عن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو من شرم الشيخ، قوله إن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع.

وأضاف أن المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أنه تم اليوم تبادل كشوفات المحتجزين المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها.

ولفت إلى أن المفاوضات غير المباشرة تتواصل اليوم بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء.

وانطلقت لليوم الثالث، اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم، أن لقاءات شرم الشيخ تضم رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركي، كما تضم رئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأشارت إلى أن لقاءات شرم الشيخ تبحث ملف المحتجزين وضمانات عدم تكرار العــدوان على غزة ونقاط انسحاب الاحـتلال ونفاذ المساعدات للقطاع.