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كندا تسحب عائلات موظفي السفارة الكندية من إثيوبيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:09 ص

أعلنت الحكومة الكندية، الأحد، سحب عائلات موظفي السفارة الكندية والموظفين غير الأساسيين من إثيوبيا.

وأصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه: "الوضع في إثيوبيا يتطور ويتدهور بسرعة، تعتبر سلامة الكنديين من أهم أولوياتنا، ونتيجة لذلك، تم اتخاذ القرار بسحب جميع أفراد عائلات موظفي السفارة وكذلك الموظفين الكنديين غير الأساسيين من إثيوبيا".

وأضاف البيان: "نشجع جميع الكنديين في إثيوبيا على التحقق من نصائح وإرشادات السفر الخاصة بنا كثيرا، والتسجيل في سجل الكنديين في الخارج".

وأكدت الخارجية أن السفارة الكندية في أديس أبابا مفتوحة، والموظفون القنصليون على استعداد لمساعدة الكنديين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة.

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