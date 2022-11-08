صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس شراء قطاع أبراج الاتصالات في شركة أوريدو القطرية

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس تقديم عرض نهائي لشراء شبكة أبراج اتصالات الهاتف المحمول التي تعرضها شركة الاتصالات القطرية أوريدو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم أوريدو ارتفع بشدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة الدوحة للأوراق المالية.

ونقلت بلومبرج عن المصادر القول إن شركات أمريكان تاور كورب وآي.إتش.إس هولدنج وهليوس تاور تدرس أيضا تقديم عروض لشراء أبراج الاتصالات من اوريدو، والتي تعمل في منطقة الخليج العربي ودول أخرى منها أنجولا. ومن المحتمل أن تتراوح قيمة الصفقة بين 3 و5 مليارات دولار.

وقالت المصادر إنه من المنتظر تقديم عروض الشراء خلال الأيام المقبلة، وفي حين مازالت المناقشات بشأنها دائرة، لا يوجد أي تأكيد بشأن الشركات التي ستقرر تقديم العروض في نهاية المطاف.

وفي سبتمبر الماضي، قالت أوريدو إنها ستفصل قطاع أبراج الاتصالات الذي يضم حوالي 20 ألف برج كشركة منفصلة. وفي وقت سابق باعت شركة الاتصالات القطرية المملوكة للدولة شركتها في ميانمار مقابل حوالي 576 مليون دولار. كما تدرس فصل وحدة مراكز البيانات التابعة لها وطرحها أمام المستثمرين للانضمام إليها.

وقال متحدث باسم أوريدو إن الشركة تخطط لاعلان فصل شركة قطاع الأبراج خلال 2023 رافضا تقديم المزيد من التفاصيل.