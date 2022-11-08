تقرير: نانت يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

كشف تقرير صحفي تركي، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ مسؤولي نانت الفرنسي قرارًا مهمًا بشأن مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من جالاتا سراي لنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الصباح" التركية، استقرت إدارة نانت على تفعيل بند شراء مصطفى محمد من جالاتا سراي في الأيام المقبلة، بعد تألق المهاجم المصري الشاب وقيادته الفريق الفرنسي للتأهل للدور التكميلي المؤهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة التركية أن نانت قد استعار مصطفى محمد من جالاتا سراي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 250 ألف يورو من جالاتا سراي، ويحق له شراء عقد اللاعب نهائيًا مقابل 5 ملايين و 750 ألف يورو، ليصل إجمالي قيمة صفقة انتقا مصطفى محمد للفريق الفرنسي إلى 6 ملايين يورو.

ويعيش مصطفى محمد حالة من التألق مع نانت هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف منها 4 أهداف بالدوري الفرنسي، بالإضافة إلى هدفين في الدوري الأوروبي.

وأوقعت قرعة الدور التكميلي للدوري الأوروبي المؤهل للدور ثمن النهائي نانت الفرنسي في مواجهة قوية للغاية مع يوفنتوس الإيطالي.