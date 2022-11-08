خيري رمضان عن ارتداء طالبات إسدال داخل مدرسة: كأننا في افغانستان وده اختطاف

علق الإعلامي خيري رمضان، على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبات مدرسة نشا الإعدادية في محافظة الدقهلية وهن يرتدين "الإسدال" كزي مدرسي، قائلا: "الموضوع انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير والصورة دي بتقول كأننا في افغانستان مش مصر والصورة من 2017 يعنى بقالنا 6 سنين البنات في هذا البلد الجميل بيلبسوا هذا الزي".

وعبر الإعلامي خيري رمضان، في تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، عن استغرابه من ربط هذا الزي بالإسلام، مضيفا: "قرية نشا بلد تجاري ومستنيرة والناس فيها منفتحة وما يحدث اختطاف وايه علاقة الاسلام باللي بنشوفه ده ويلبسوا الزي المدرسي المحترم واللي بيتحجب وهذا المنظر يدفعنا إلى اسئلة كثيرة".

وتابع: "ما يحدث اختطاف وكلنا موحدين بالله ودي مدرسة تبع الحكومة واكتشفنا بعد 2011 ان في مدارس للإخوان كثيرة فى مصر خاضعة لوزارة التربية والتعليم وكان لا يتردد فيها تحية العلم ولا النشيد الوطني واكتشفنا هذا بعد سنوات كنا في غيبوبة".