كتائب القسام تعلن تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية في غزة

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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، تدمير 14 دباية وآلية إسرائيلية في غزة وشمال قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام"، في منشور اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) على منصة "إكس"، إن عناصرها دمروا منذ صباح اليوم 14 آلية لجيش الاحتلال بين دبابة وناقلة جنود على محاور القتال في غزة وشمالي القطاع.

كما أشارت إلى أن مقاتيلها استهدفوا "مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز "كونكورس"

وبثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم مشاهد فيديو قالت إنها لاستهداف عناصرها بـ "قذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي عددا من الآليات المدرعة للعدو في محور غرب غزة".

وظهر في الفيديو أحد عناصر سرايا القدس أثناء قيامه بتصويب قذيفة صاروخية ضد إحدى الآليات الإسرائيلية وتدميرها واشتعال النيران فيها.