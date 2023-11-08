أعلنت المقاومة الفلسطينية، الأربعاء، تدمير دبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة الياسين 105 واشتعال النار فيها.

جاء ذلك في بيان مقتضب لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشرته عبر حسابها على منصة تيليجرام، وألحقته ببيان آخر أفادت فيه بأنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا تجمعا لآليات ومدرعات الاحتلال الإسرائيلي في محيط فندق المشتل شمال غرب غزة بوابل من قذائف الهاون الثقيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، ، تدمير ثماني آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في المعارك البرية المندلعة في قطاع غزة.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام.

فيما منذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية.