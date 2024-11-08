النائبة راجية الفقي: المرأة هي السبب في العنف والإهانة اللذين تتعرض لهما وليس الرجل

علقت النائبة راجية الفقي، عضو لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المركز القومي للمرأة عام 2022، والتي أظهرت أن 75% من النساء تعرضن للعنف، و80% للتحرش، و50% للعنف والإهانة.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن المرأة المصرية تتميز بطبيعة خاصة تحول السلبيات إلى نقاط تحول في حياتها.

وأوضحت أن التعرض للعنف الأسري دائما ما يكون دافعا للمرأة لتطوير نفسها، والاعتماد على ذاتها اقتصاديًا، واكتساب المزيد من الاستقلالية المادية والمعرفة والتعلم.

وأكدت أن «الدولة تعمل بشكل جيد على هذا الملف»، محملة بدورها المسؤولية للمرأة، متسائلة: «من السبب في هذه الأرقام؟ ليس الرجل.. السبب في هذه الأرقام هي السيدة نفسها؛ لأن السيدة التي ترضي أنها تتعنف وتهان؛ دي ست محتاجة أصلا حد يشتغل عليها شخصيا».

واستشهدت مدللة رأيها بالمثل المصري: «يا فرعون، إيش فرعنك؟ قال: ما لقيتش حد يِلمني»، مؤكدة أن :«الدولة والمجلس القومي للمرأة والإعلام والدراما يساعدون المرأة على معرفة كيفية الحصول على حقوقها بشكل سليم».

وأشادت بالأعمال الدرامية، مثل مسلسلي «تحت الوصاية» و«برغم القانون» ، كمثال واقعي على قدرة المرأة على تغيير هذا الواقع.