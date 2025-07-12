ضبط 7 متهمين بارتكاب جرائم سرقات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 7 متهمين بارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة.

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة وضبط مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكي بمنطقة التجمع الأول لسرقته مبلغ مالي من سيدة وشخص "يعملان بشركة صرافة التابعة لإحدى البنوك" بإسلوب "المغافلة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

كم تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بمنطقة الزيتون تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وأقروا بتصرفهم في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية "مقيم بمحافظة المنيا"، تم ضبطه، وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تم ضبط شخصين بمنطقة الشرابية لسرقتهما بعض المحتويات من داخل مخزن كائن بالمنطقة بأسلوب "التسلق" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، و3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.