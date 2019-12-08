تركي آل الشيخ يوجه رسالة للخطيب

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وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مساء اليوم الأحد:" تلقيت اتصال غالي من أخويا الكبير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وطمنته أنا بخير والمهم أنه كمان يكون بخير".

وكان الأهلي قد نشر بيانا يوم الخميس الماضي تمنى فيه الشفاء لتركي آل الشيخ بعد إصابته بوعكة صحية منذ أيام.

وعقب إصدار هذا البيان قام تركي بتوجيه الشكر لمحمود الخطيب ولمجلس إدارة النادي الأهلي حيث قال :" أشكر أخي العزيز محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور الأحمر ولكل محبيني ولكل من سأل".