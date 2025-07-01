مصرع طالب ثانوي صعقا بالكهرباء أثناء إزالة مياه الأمطار فوق سطح منزله بالعاشر من رمضان

لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أثناء محاولته إزالة تجمعات مياه الأمطار من فوق سطح العقار الذي يقطن به.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، بوصول الطالب عبد الله (18 عامًا) جثة هامدة، بعد إصابته بصعق كهربائي.

وتبين من التحريات أن الحادث وقع أثناء قيام الشاب بإزالة مياه الأمطار من أعلى سطح العقار الكائن بالمجاورة 48، حيث تعرض للصعق الكهربائي نتيجة ماس أثناء نزوله على السلم الحديدي.

جرى التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق في الواقعة.



