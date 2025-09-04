يديعوت أحرونوت: عملية عربات جدعون 2 في غزة قد تمتد لعام كامل

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة والمعروفة باسم "عربات جدعون 2" قد تمتد إلى عام كامل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، توقعها أن تتكلف عملية "عربات جدعون 2"، مبالغ باهظة، وهي العملية التي لم تكن عملية متوقعة كمرحلتها الأولى.

وأضافت المصادر العسكرية: "لا أحد يعلم إلى أين ستتجه ومتى ستستغرق العملية، ربما حوالي عام".

وتابعت المصادر: "لم نعد في نفس المرحلة التي كنا عليها بعد 7 أكتوبر، عندما كانت الميزانيات تنهمر بلا توقف على القوات البرية. لم يكن أحد ليصدق حينها أن القتال البري في غزة سيستمر عامين".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.



