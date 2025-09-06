حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز صلاح مليون هدف مع منتخب مصر

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إنه لن يشعر بالخجل أو الكسوف، إذا نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تجاوز رقمه القياسي، والوصول للقب الهداف التاريخي للفراعنة.

قال حسام حسن بعد الفوز بثنائية على إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 "استكمال النجاحات أمر يسعدنا، لمواصلة الريادة المصرية في كل المجالات، الفن والهندسة والطب، مصر ولادة".

أضاف عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة "صلاح يستحق كل خير، هو وزملاؤه، لم أتحدث عن عدد أهدافي، في البداية قالوا أنني سجلت 83 هدفا".

تابع المدير الفني للفراعنة "أتمنى أن يتجاوز مليون هدف مع المنتخب، لن أخجل إطلاقا".

وأشار "نفس الأمر على مستوى عدد أهدافي في بطولة الدوري، قالوا إن كابتن حسن الشاذلي سجل 124 هدفا، وعندما حققت هذا الرقم، قيل إنه سجل 134 هدفا، وانتهيت بتسجيل 176 هدفا".

وأتم مدرب منتخب مصر "كنت أتمنى أن يسدد ركلة الجزاء الثانية أمام إثيوبيا، لقد حددت ترتيب أول ثلاثة لاعبين، والقرار في الملعب متروك للاعبين، هناك نظام، واللاعبون يحترمونه، وروح جيدة من صلاح أن يترك ركلة الجزاء الثاني لعمر مرموش".