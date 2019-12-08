التحقيق مع خفير مدرسة تسبب فى عقر كلبين لطفلين بالمعصرة

تحقق أجهزة الأمن فى المعصرة، مع خفير يعمل فى مدرسة خاصة، بسبب إطلاقه كلبين شرسين على طفلين؛ ما أسفر عن إصابتهم بإصابات خطيرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المعصرة بتلقيه بلاغا من كل من أسرة طفلين بتضررهما من "م. م" (40 سنة - خفير بمدرسة ابتدائية)، أطلق كلبين من «جيرمان» داخل فناء المدرسة تجاههما، وعقرهما وذلك لرفضه لهوهما أمام المدرسة محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته الكلبين وتم التحفظ عليهما.