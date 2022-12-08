ماليزيا: استجواب رئيس الوزراء السابق في قضية إساءة استغلال أموال عامة

من المقرر أن تستدعي وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين، ووزيرين سابقين عملا في إدارته، وذلك في إطار قضية إساءة استغلال أموال عامة بقيمة 600 مليار رينجيت (136 مليار دولار) كانت مخصصة لمواجهة جائحة كورونا، بحسب ما أوردته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

ونقلت الصحيفة عن مصارد، لم تفصح عن هويتها، أن الوزيرين الآخرين هما وزير الصحة السابق خيري جمال الدين، ووزير المالية السابق ظفر العزيز، الذي يشغل الآن منصب وزير الصناعة والتجارة الدولية في الحكومة الماليزية الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن الأموال المخصصة للجائحة تضمنت موارد للقاحات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية، عزام باق، قوله للصحيفة، إن وكالة مكافحة الكسب غير المشروع فتحت تحقيقا.

ولم يتضح على الفور متى سيتم استدعاء الساسة الثلاثة.