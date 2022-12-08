حكومة بغداد تبحث مع وفد صندوق النقد الدولي منهج الإصلاح الاقتصادي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في العراق غازي شبيكات، دعم صندوق النقد لمنهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية.



وذكرت وكالة الوطنية العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما سبل تعزيز التعاون في مجال اصلاح النظام المصرفي العراقي وتطويره، وإسناد جهود العراق في مكافحة الفساد، موضحة أن السوداني أكد أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين العراق وبرامج الصندوق التنموية، ودعمها مسار تمكين الاقتصاد العراقي".



على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية تراعى قضايا حقوق الإنسان.. داعيا مفوضية حقوق الإنسان لزيارة مقر الوزارة.



وقال الشمري -بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفقا لقناة "السومرية نيوز"- إن حكومة محمد شياع السوداني تراعى قضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "مسؤولية وزارة الداخلية كبيرة بشأن حقوق الإنسان كونها على احتكاك مباشر.



وأضاف: أنه لن يتهاون مع أي انتهاك يسجل بمفاصل وزارة الداخلية ومن هنا أوجه دعوة لمفوضية حقوق الإنسان بتسجيل كل صغيرة وكبيرة داخل وزارة الداخلية وتقديمها لنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.