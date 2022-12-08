حزب الليكود يطلب تمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة

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قدم حزب "الليكود"، طلبا إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لتمديد مهلة تكليف رئيس الحزب لتشكيل الحكومة المقبلة 14 يوما.

طلب الحزب يأتي حتى يتمكن من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليه مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديدة.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم.

وتنتهي مهلة الـ 28 يوما لنتنياهو عند منتصف ليلة السبت – الأحد المقبلة.

ووفقا للقانون، فإنه يمكن للرئيس الإسرائيلي هرتسوغ تمديد هذه المهلة لمدة 14 يوما إضافية إذا ما اقتنع أن رئيس الوزراء المكلف يحقق تقدما بتشكيل الحكومة.