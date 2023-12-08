ضياء رشوان: إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الحوار الوطني خطوة مهمة نحو الديمقراطية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الحوار الوطني، بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والعمالية والشبابية خطوة مهمة نحو الديمقراطية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، بثته قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل، أن الحوار الوطني أعاد لم صفوف تحالف 30 يونيو، وهدفه قبول التنوع وإعادة توحيد الصفوف والحرص على حالة الحوار، منوها بأن ما جرى في الحوار الوطني على مدار عام ونصف من قضايا ولجان واجتماعات، الأهم فيه هو استمرار حالة حقيقة من الحوار في المجتمع.

ولفت إلى أن الحوار الوطني الذي جرى مؤخرا جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد جسور التواصل التي أقامتها ثورة يونيو، موضحا أن تحالف 30 يونيو هو من أنقذ مصر وأقام الجمهورية الجديدة وأسس لها.

وذكر أن مصر شهدت عدة حوارات وطنية سابقة، ولكن الحوار الوطني الأخير هو الأول غير محدد الهدف، حيث أقيم حوار وطني في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هدفه إقامة نظام اشتراكي وأسفر عن ميثاق، منوها بأن هناك حوارا وطنيا آخر في عهد الرئيس السادات لإلغاء ورقة أكتوبر فيما يتعلق بإلغاء النظام الاشتراكي وعمل نظام حزبي متعدد.