مؤتمر حاخامات أوروبا يثني على ماكرون لالتزامه تجاه اليهودية

كرم مؤتمر حاخامات أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لالتزامه تجاه اليهودية، قبل، ومنذ اندلاع الحرب الدائرة في غزة.



وأعلن منظمو المؤتمر اليوم الجمعة، إن ماكرون تسلم جائزة "لورد جاكوبفيتس ليهود أوروبا"، مساء أمس الخميس، بقصر الإليزيه في باريس.



وقال المنظمون إن الجائزة تأتي اعترافا بكفاح ماكرون الدؤوب ضد معاداة السامية في فرنسا منذ توليه مهام منصبه في 2017، ودفاعه القوي عن الحرية الدينية والتسامح ودعوته إلى الوحدة عقب أحداث السابع من أكتوبر في غزة.



ودعا رئيس المؤتمر كبير الحاخامات بينشاس جولدشميت، الرئيس الفرنسي إلى مواصلة جهوده لحماية السكان اليهود عقب الموجة الحالية لمعاداة السامية في كثير من الدول.



وأطلق إيمانويل جاكوبفيتس (1921 – 1999) الذي ولد في كونيجسبرج، عندما كانت آنذاك ضمن بروسيا الشرقية، على الجائزة اسمها بعد الفرار إلى بريطانيا هربا من النازيين في 1938.



ومن بين من حصلوا سابقا على الجائزة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل 2013.