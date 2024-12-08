ألمانيا ليس لديها مخزون من اللقاحات المضادة لإنفلونزا الطيور

لم تقم الحكومة الألمانية حتى الآن بشراء أي لقاحات ضد أنفلونزا الطيور على نحو مركزي.

وأوضحت وزارة الصحة الألمانية ردا على استفسار أن الشراء على نحو مركزي يحدث فقط "في حالة وجود مرض معدٍ قائم أو وشيك".

وتقدر الهيئة الأوروبية لمكافحة الأمراض أن الخطر الحالي لإنفلونزا الطيور على عامة السكان منخفض.

وفي المقابل، يرى خبراء أن فيروس أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" مرشح محتمل لأن يصبح جائحة. وقد قتل الفيروس ملايين الحيوانات في السنوات الأخيرة، من بينها العديد من الثدييات.

ويُصاب البشر بإنفلوانزا الطيور على نحو متكرر. وأصيب مؤخرا بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية عمال مزارع دواجن وألبان. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن رصد انتقال مستدام للفيروس من إنسان إلى إنسان.

وبحسب الاتحاد الألماني لمصنعي الأدوية القائمة على الأبحاث (VFA)، تم بالفعل تطوير العديد من اللقاحات ضد أنفلونزا الطيور. وهناك لقاحات أخرى - بما في ذلك اللقاحات المعتمدة على تقنية "إم آر إن إيه" - قيد التطوير.

وأمَن الاتحاد الأوروبي 665 ألف جرعة لقاح من الشركة المصنعة "سي إس إل سيكيريس" للعديد من الدول الأعضاء. ولم تشارك ألمانيا في الطلب. وقد أُعلن مؤخرا أن الحكومة البريطانية طلبت أيضا خمسة ملايين جرعة من اللقاح ضد فيروس "إتش 5 إن 1".

وتوصي لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا "ستيكو" بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية للأشخاص المعرضين لخطر متزايد من الاتصال المباشر بالدواجن والطيور البرية. وأوضحت وزارة الصحة الألمانية أنه ليس المقصود من هذا التطعيم الحماية من العدوى بفيروسات إنفلونزا الطيور، ولكنه يمكن أن يمنع العدوى المزدوجة بفيروسات الإنفلونزا البشرية المنتشرة حاليا، موضحة أن هذا يقلل من خطر تبادل المعلومات الجينية للفيروسات.