دول مجلس التعاون تؤكد التزامها بتعزيز الحوار لضمان أن تظل منطقة الخليج جسرا للسلام

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، أن دول المجلس الـ 6 ملتزمة بتعزيز الحوار والدبلوماسية لضمان أن تظل منطقة الخليج جسرًا للسلام والتعاون في مواجهة التنافس العالمي المتصاعد.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الجلسة الحوارية حول الديناميكية بين الولايات المتحدة والصين ومستقبل الأمن التعاوني في الاستقرار الإقليمي، وذلك على هامش أعمال النسخة الـ 22 لمنتدى الدوحة، تحت شعار "حتمية الابتكار". ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاحد

وأفاد البديوي بأن دول المجلس تؤمن بتعددية الأطراف والتعاون والشراكات المتوازنة مع الولايات المتحدة والصين والقوى العالمية الأخرى لضمان مستقبل آمن ومزدهر للمنطقة وخارجها.

وتطرق إلى العلاقات والشراكات بين دول مجلس التعاون وأمريكا والصين والتعاون المشترك في العديد من المجالات وكذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الصين، متناولًا بعض الإحصائيات الاقتصادية التي تدل على عمق هذه العلاقات.

وأشار البديوي إلى رؤية مجلس التعاون حول الأمن الإقليمي، ودوره بوصفه محور استقرار رئيسي في المنطقة، مستفيدًا من شراكاته مع كل من الولايات المتحدة والصين، ولتعزيز الأطر المتعددة الأطراف لمعالجة القضايا الملحة، مثل تغير المناخ والتقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي.