الاتحاد الأوروبي يطرح تغييرات محتملة للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي

أكدت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية تعتزم عرض مقترحاتها للتغييرات المحتملة فيما يُعرف بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الخطة ستعرض في ستراسبورج في 16 ديسمبر.

وبالإضافة إلى مقترحات حول التخلص التدريجي، من المقرر أيضًا بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل استراتيجية البطاريات ومقترحات للمزيد من سيارات الشركات الصديقة للبيئة.

وقرر ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أنه اعتبارًا من عام 2035، لا يجوز للسيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي أن تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ.

وعمليًا، يعني هذا أنه لا يمكن تسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق داخلي تقليدية في غضون نحو 10 سنوات. والهدف هو خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ.