الخطوط الجوية القطرية والسعودية تستأنفان الرحلات بين البلدين

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، السبت، عزمها تشغيل رحلات إلى قطر بداية من الاثنين المقبل، بعد أيام من حل الخلاف الخليجي مع الدوحة.

جاء ذلك في تغريدة لحساب الشركة في تويتر، قائلة إنها ستحرك رحلات ما بين مدينتي جدة والرياض إلى العاصمة القطرية.

سافر مع #الخطوط_السعودية من #جدة و #الرياض إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11/1/2021 Fly with #SAUDIA from #Jeddah and #Riyadh to #Doha starting from Monday 11/1/2021 Book Now|احجز الآن https://t.co/IqHlTeBRXx pic.twitter.com/6Ps5N6QHps

وفي وقت لاحق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، لتكون البداية إلى العاصمة الرياض يوم الاثنين، تليها جدة الخميس، والدمام السبت.

#QatarAirways announce it will resume flights to Saudi Arabia, starting with services to Riyadh on Monday 11 January 2021, followed by Jeddah on Thursday 14 and Dammam on Saturday 16 January pic.twitter.com/Qwhti7d1iS