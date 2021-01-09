الخطوط الجوية القطرية والسعودية تستأنفان الرحلات بين البلدين

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، السبت، عزمها تشغيل رحلات إلى قطر بداية من الاثنين المقبل، بعد أيام من حل الخلاف الخليجي مع الدوحة.

جاء ذلك في تغريدة لحساب الشركة في تويتر، قائلة إنها ستحرك رحلات ما بين مدينتي جدة والرياض إلى العاصمة القطرية.

وفي وقت لاحق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، لتكون البداية إلى العاصمة الرياض يوم الاثنين، تليها جدة الخميس، والدمام السبت.

#QatarAirways announce it will resume flights to Saudi Arabia, starting with services to Riyadh on Monday 11 January 2021, followed by Jeddah on Thursday 14 and Dammam on Saturday 16 January pic.twitter.com/Qwhti7d1iS — Qatar Airways (@qatarairways) January 9, 2021

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت السعودية إعادة فتح المجال الجوي ومنافذها البحرية والبرية مع قطر، قبل ساعات من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، التي شارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واتفقت السعودية وحلفاؤها، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعودة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدوحة.