فيديو يظهر ترامب وأبنائه يحتفلون ويرقصون قبل ساعات من اقتحام الكونجرس

أظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور وآخرين، يحتفلون ويرقصون على أغاني البوب، ​​قبل ساعات فقط من اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، فإنه من غير الواضح ما إذا كان الفيديو، الذي صوره دونالد جونيور على هاتفه المحمول، قد تم تصويره قبل أو بعد خطاب ترامب يوم الأربعاء، والذي دعا فيه مؤيديه إلى أن «يقاتلوا بقوة أكبر ويتوجهوا إلى مبنى الكابيتول».

ويبدأ الفيديو بشكر دونالد جونيور «الوطنيين الرائعين الذين سئموا من الهراء»، كما وصفتهم إيفانكا بـ«الوطنيين» في تغريدة نُشرت بعد اندلاع أعمال العنف، لكنها حذفتها لاحقا، بعد رد الفعل العنيف.

ثم يحث دونالد جونيور أنصار والده على «القتال»، قبل أن ينقل الهاتف لإظهار والده وشقيقته يتحدثان إلى شخصيات بارزة في البيت الأبيض، بينما تعرض العديد من الشاشات التلفزيونية لقطات إخبارية لمؤيديهم وهم يسيرون نحو مبنى الكابيتول.

ويمكن رؤية الآخرين في الفيديو وهم يضحكون ويرقصون، بينما يتم تشغيل أغنية بوب بصوت عال في الخلفية.

وبعد ساعات، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس)، حيث كان الكونجرس يجتمع للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

The president and his co-conspirators watched, cheered and danced... as the violence they incited was about to go down. This needs to be way more viral. pic.twitter.com/SOrJmBbLKD