التشكيل الرسمي لمواجهة عمان واليمن في خليجي 25

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، تشكيل فريقه لمواجهة اليمن، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات بكأس الخليج العربي "خليجي 25".

تعادل منتخب عمان في الجولة الأولى أمام العراق سلبيًا، بينما سقط اليمن أمام السعودية بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل عمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: أحمد الكعبي - جمعة الحبسي - محمد المسلمي - محمود المشيفري.

خط الوسط: جميل اليحمدي - حارب السعدي - أرشد العلوي.

خط الهجوم: صلاح اليحيائي - المنذر العلوي - عصام الصبحي.

بينما جاء تشكيل منتخب اليمن على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي فضل.

خط الدفاع: هارون الزبيري - مدير عبد ربه - أنيس المعاري - عمر الداحي.

خط الوسط: عبد الواسع المطري - محمد الطيري - أحمد الوجيه.

خط الهجوم: عماد الجديمه - حمزة محمد - أحمد ماهر.