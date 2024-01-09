عمرو مصيلحي: المفاوضات مع رودل تمت بسهولة دون عقبات

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تحدث عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير لجنة المنتخبات، عن كواليس المفاوضات مع الألماني هنريك ردول لتدريب المنتخب الوطني الأول للرجال.

وقال مصيلحي: "المفاوضات مع هنريك رودل ووكيل أعماله كانت سلسلة وتمت بكل سهولة دون وجود أي عقبات أو شروط خاصة منه لتولي تدريب المنتخب".

وأضاف: "رودل رحب بتدريب منتخب مصر فور التحدث معه، كما أنه كان سعيدًا للغاية للتواجد على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "المدرب الألماني سيتواجد في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنجتمع معه فور وصوله القاهرة، لتحديد الجهاز الفني المعاون له والذي سيكون مصريًا بالكامل".

واختتم عمرو مصيلحي حديثه: "نتمنى التوفيق لهنريك رودل في مهمته مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، وتكملة مسيرة النجاحات".